شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي في حجة وصعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال المدة من 2 حتى 8 فبراير 2022 م في محافظة حجة ضخ 2.993.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، إضافة إلى ضخ 566.500 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 45 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 10 حملات للرش اليرقي.

وفي محافظة صعدة جرى ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، و40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فردا.