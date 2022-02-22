شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو لحظر نقل وبيع الأسلحة إلى ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالأوضاع في ميانمار توم أندروز إلى الوقف الفوري لتدفق الأسلحة إلى ميانمار، التي تستخدم في قتل المدنيين.

وأصدر أندروز تقريراً قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان يحدد الدول التي تزود ميانمار بالأسلحة، داعياً إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي وإصدار قرار لحظر نقل وبيع الأسلحة إلى ميانمار.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت في يونيو الماضي قراراً بمنع تدفق الأسلحة إلى ميانمار.