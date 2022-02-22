شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 من أفراد الأمن النيجيري في انفجار لغم أرضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول أمني، إن ما لا يقل عن أربعة من أفراد الأمن في نيجيريا لاقوا مصرعهم عندما انفجر لغم أرضي في سيارة دورية كانوا يستقلونها في ولاية النيجر وسط غرب البلاد.

وذكرت سلطات الولاية في العام الماضي، إن المسلحين المتشددين أصبح لهم تمركز للمرة الأولى بمنطقة شيرورو، وفي الشهر الماضي، قال الرئيس النيجيري محمد بخاري إن الجيش بدأ هجوما كبيرا لاستهداف المسلحين هناك.

واستخدام المتفجرات ضد أفراد الأمن أمر غير شائع في ولاية النيجر، لكن من المعروف أن المسلحين يهاجمون القرى ويخطفون الناس طلبا للفدية.

وأوضح المتحدث باسم قوات الأمن والدفاع المدني النيجيرية أودوموسو أولوسولا، أن الانفجار وقع على طريق في بلدة جلاديمان كوجو بمنطقة شيرورو في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين.

ولفت أولوسولا في بيان، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، إلى أن أفراد الأمن لاقوا حتفهم عندما "مرت سيارة الدورية التي كانوا يستقلونها فوق لغم أرضي مدفون، مما أدى إلى انفجاره على الفور ومقتل جميع ركابها عدا السائق، وهو في حالة حرجة في الوقت الحالي".