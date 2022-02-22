بغداد - ياسين صفوان - اتخذت الهيئة العامة للكمارك العراقية، اليوم الثلاثاء، إجراءات جديدة لمنع التلاعب والتزوير في آجراءات دخول البضائع عبر المنافذ الحدودية.

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بغية منع التزوير والتلاعب في التصاريح الخاصة بدخول البضائع عبر المنافذ الحدودية، آشترطت الهيئة الحصول على كتاب صحة صدور من وزارة النقل ومن المنافذ البحرية والبرية والجوية التي تؤيد صحة صدور دخول البضائع، وأمر التسليم حيث تقوم وزارة النقل بمخاطبة الكمارك لتأكيد وصول البضائع، ثم تجيب الكمارك على البنك المركزي".

واضاف البيان انها "آلية جديدة ومتقدمة للقضاء على مظاهر الفساد من خلال التلاعب والتزوير من بعض ضعاف النفوس، وكذلك منع تزوير التصاريح الخاصة بدخول تلك البضائع، وهي إجراءات إعتمدتها الإدارة الجديدة شملت سلسلة من إجراءات صارمة وغير مسبوقة تتماشى وطبيعة المنهج الحكومي المتبع لحماية الإقتصاد الوطني".