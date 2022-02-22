سرقة NFTs بقيمة 1.7 مليون دولار من أهم المنصات

تعرّضت منصةOpen Sea إلى سرقة المئات من الرموز غير القابلة للاستبدال.

وأحصت شركة خدمات الأمان PeckShield نحوِ 254 رمزًا مسروقًا على مدار الهجوم، بما في ذلك NFTs لـDecentraland وBored Ape Yacht Club.وقُدّرت قيمة الرموز المسروقة التي طالت نحو 32 شخصًا بأكثر من 1.7 مليون دولار.

وطمأن الرئيس التنفيذي للمنصّة ديفين فينزر في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إلى أنّ التحقيق جار لمعرفة ماذا حدث.

وأعلن أن OpenSea تمكنت من التضييق على عدد قليل من المواقع التي يمكن أن تكون مسؤولة عن جمع التوقيعات الخبيثة.

وحتى الآن، استبعد التحقيق احتمال تورط بريد إلكتروني حديث ، وموقع إلكتروني رسمي ، وعقد ذكي جديد ، وقائمة بأدوات الترحيل.



وأوضح فينزر أن شائعة سرقة 200 مليون دولار كانت مزيفة إذ يبدو أن المهاجم لديه فقط 1.7 مليون دولار من ETH بعد بيع بعض الرموز غير القابلة للاستبدال.هذا وشكر للمستخدمين تواصلهم مع السوق عبر المكالمات للإبلاغ عن سرقة الرموز غير القابلة للاستبدال.ويواصل فينزر والشركة مشاركة آخر مستجدات التحقيق على حسابات كلّ منهما عبر "تويتر".