الرئيس الأوكراني يدرس قطع العلاقات مع روسيا.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

طالب الرئيس الأوكراني الثلاثاء بوقف فوري لمشروع نورد ستريم 2، فيما تدرس كييف قطع علاقاتها مع موسكو ردا على اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.



وأعلن زيلينسكي أمام الصحافيين إن الكرملين يمهد الطريق أمام هجوم عسكري كبير على أوكرانيا.

وقال إن إجراءات الرئيس الروسي تستدعي ردا سريعا بعقوبات اقتصادية من جانب الغرب.

وأكد أن ذلك يجب أن يتضمن "الوقف الفوري لنورد ستريم 2" المشروع الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق.

وأثار خط الانابيب الذي اكتمل بناؤه ولم يبدأ تشغيله، غضب الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا في شرق أوروبا.

وقد أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء أنه قرر تعليق المشروع بعد أن رفض الفكرة في البداية.

وقال زيلينسكي الثلاثاء أن كييف تدرس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا ردا على اعتراف الأخيرة بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.وأكد زيلينسكي "تلقيت طلبا من وزارة الخارجية للنظر في مسألة قطع العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الروسي".

وأضاف في مؤتمر صحافي وبجانبه نظيره الإستوني آلار كاريس أنه يعتزم "بعد هذا المؤتمر الصحافي درس هذه المسألة والعمل عليها".

واعتبر اعتراف بوتين باستقلال منطقتَي دونيتسك ولوغانسك خطوة أولى نحو "عدوان عسكري ضد أوكرانيا" مخطط له.