الصحة السعودية تؤكد أنها على مشارف نهاية كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية في السعودية الدكتور عبدالله عسيري عن قرب نهاية جائحة كورونا.



وقال عسيري تويتر اليوم الثلاثاء "نحن على مشارف نهاية الجائحة في السعودية، وسنخرج منها أقوى سياسياً وصحياً واقتصادياً".

وأضاف أن "أهم أسباب هذا التميز هو القيادة السياسية حيث وجه خادم الحرمين الشريفين إلى شعبه في بداية الجائحة كلمة مفادها نحن أمام وضع استثنائي يستدعي إجراءات استثنائية، لافتاً إلى أنه تم رفع التعامل مع الحدث إلى أعلى مستوى".

وتابع "الحزم والتعامل السريع مع التحديات استحدثت الدولة حوكمة عالية المستوى وفعالة للغاية يشترك فيها كل الأطراف المعنية مما مكنها من اتخاذ قرارات مفصلية بسرعة مذهلة دون إخلال بالأبعاد المختلفة لهذه القرارات".

وأوضح ان تقديم صحة الإنسان على كل اعتبار حيث أوكلت الدولة إلى وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة إجراء تقييم مستمر للمخاطر واقتراح الطرق المثلى للتعامل مع تطوراتها بهدف حماية صحة المواطن والمقيم وحتى المخالف لأنظمة الإقامة"، لافتاً إلى تبني الرأي العلمي حيث استندت الدولة في قراراتها إلى توصيات اللجان العلمية ومن أكثر هذه القرارات تأثيراً القرارات المتعلقة باللقاحات وتبني مفهوم المناعة المجتمعية والفحص الموسع.

وقال إنه تمت الاستفادة القصوى من التقنية الرقمية، فمنذ اليوم الأول في الجائحة تم توظيف التقنيات لتتبع الإصابات والمخالطين ولاحقاً لتوثيق عمليات التحصين "توكلنا-تباعد-صحتي-تطمن"، ولكل واحد منها قصة نجاح فريدة بالإضافة إلى أن الإعلام الجديد والتواصل الحكومي كان له تواصل مستمر مع المجتمع بمختلف الطرق حملات نوعية إبداعية ومنها "كلنا مسؤول- عيونك تكفي- نعود بحذر- ارفع مستواك " وغيرها كثير.