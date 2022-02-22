البرلمان الروسي يصادق على الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

صادق مجلس الدوما الروسي على الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المنفصلتين عن شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين.



وفي اجتماع اليوم الثلاثاء، أيد النواب بالإجماع معاهدات "الصداقة والمساعدة" مع المناطق الانفصالية الموالية لروسيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس".

وكان المتمردون في شرق أوكرانيا قد وافقوا من قبل على المعاهدات في جلسات برلمانية منفصلة.

ووقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين المعاهدات مع ممثلي المناطق الانفصالية الموالية لروسيا أمس الإثنين. ويمكن لموسكو الآن إنشاء قواعد عسكرية في شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، قوله إنه لم يتم مناقشة هذا الأمر.

وبحسب بيانات غربية، فقد حشدت روسيا حوالي 150 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا.

وعلى مدار أسابيع نفت موسكو بشدة مخاوف الغرب من تنفيذها غزو وشيك على أوكرانيا. وأدى الاعتراف بالجمهوريتين الشعبيتين إلى زيادة توتر العلاقات المتوترة بالفعل. وتطالب روسيا الولايات المتحدة بالانسحاب العسكري من أجزاء كبيرة من أوروبا الشرقية والتفاوض بشأن هيكل أمني جديد في أوروبا.