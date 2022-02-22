وصول عدد سكان مصر إلى رقم جديد في زمن قياسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 103 ملايين نسمة، اليوم الثلاثا، وفقا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء.



وكان عدد السكان قد بلغ 102 مليون نسمة يوم 5 يوليو الماضي، وفقا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، أي أن عدد السكان في مصر زاد مليون نسمة خلال 7 أشهر.

ومع بلوغ عدد السكان 103 ملايين نسمة يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يوما، أي 7 شهور و22 يوما، حيث يولد في مصر فرد كل 20 ثانية تقريبا.

وأرجع الجهاز هذا إلى اختلاف توزيع المواليد على شهور السنة وطبيعة هذه الفترة التي تتضمن شهور (أغسطس -أكتوبر) التي تتسم بزيادة أعداد المواليد المسجلة فيها مقارنة بالشهور الأخرى.