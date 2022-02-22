عاجل.. كييف تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني في موسكو للتشاور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الخارجية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، استدعاء القائم بأعمال كييف لدى روسيا للتشاور، في خطوة تأتي غداة اعتراف موسكو بـ"استقلال" المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لها في شرق أوكرانيا.



وأثار اعتراف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين، باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، دونيتسك ولوغانسك، بردود أفعال منددة من المجتمع الدولي.

من جهته، صادق النواب الروس في تصويت الثلاثاء على الاتفاقيات التي وقعها الرئيس فلاديمير بوتين مع قادة المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، غداة إعلانه الاعتراف باستقلالهما وتوجيهه الأمر بإرسال قوات إليهما.

وأعلن رئيس الدوما، مجلس النواب في البرلمان الروسي، فياتشيسلاف فولودين في بيان أن "الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وإبرام اتفاقيات الصداقة والتعاون يفترض أن يضعا حدا للنزاع ولمقتل مواطنينا المقيمين هناك".