شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشيكيا تتهم روسيا بارتكاب "عمل عدواني".. إليك التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

انتقد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا بشدة اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين ذاتيا شرقي أوكرانيا.



وكتب فيالا عبر موقع تويتر مساء أمس الإثنين، أن القرار شكل "انتهاكاً للقانون الدولي وهو عمل عدواني"، مضيفاً أن جمهورية التشيك تدعم أوكرانيا حرة ومستقلة وتدعم رداً موحداً للاتحاد الأوروبي على إجراءات موسكو.

وأضاف فيالا، "نعلم من تاريخنا أن مثل هذه الخطوات الموجهة ضد دولة مجاورة ذات سيادة لا تؤدي إلى السلام أبداً"، في إشارة إلى قرار اتخذته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا للتنازل عن السوديت من تشيكوسلوفاكيا لألمانيا النازية في 1938 في محاولة لاسترضاء أدولف هتلر.