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تشيكيا تتهم روسيا بارتكاب "عمل عدواني".. إليك التفاصيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

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انتقد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا بشدة اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين ذاتيا شرقي أوكرانيا.

 

وكتب فيالا عبر موقع تويتر مساء أمس الإثنين، أن القرار شكل "انتهاكاً للقانون الدولي وهو عمل عدواني"، مضيفاً أن جمهورية التشيك تدعم أوكرانيا حرة ومستقلة وتدعم رداً موحداً للاتحاد الأوروبي على إجراءات موسكو.

 

وأضاف فيالا، "نعلم من تاريخنا أن مثل هذه الخطوات الموجهة ضد دولة مجاورة ذات سيادة لا تؤدي إلى السلام أبداً"، في إشارة إلى قرار اتخذته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا للتنازل عن السوديت من تشيكوسلوفاكيا لألمانيا النازية في 1938 في محاولة لاسترضاء أدولف هتلر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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