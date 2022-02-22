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الرئيس الأوكراني يطالب بوقف فوري لمشروع أنبوب غاز "نورد ستريم 2"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بوقف فوري لمشروع أنبوب ”نورد ستريم 2“ لإيصال الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وطالب زيلينسكي بمعاقبة روسيا على اعترافها، الاثنين، بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا عبر فرض ”عقوبات فورية“ تشمل ”إيقاف نورد ستريم 2 بشكل كامل“.

  وأكد زيلينسكي أن روسيا تحضر لمواصلة ”العدوان العسكري على أوكرنيا“، معلنًا أنه سيدرس فكرة قطع العلاقات مع روسيا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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