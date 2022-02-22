إيطاليا تعلق على قرار روسيا الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

علقت إيطاليا، على قرار السلطات الروسية الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، معتبرة أنه يخالف اتفاقيات مينسك.



ودان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، هذا القرار باعتباره مخالفا لاتفاقيات مينسك، و"يشكل عقبة خطيرة أمام البحث عن حل دبلوماسي".

وفي تصريحات على هامش مشاركته بمجلس الشؤون الخارجية، قال لويجي دي مايو: "إيطاليا تواصل دعم وحدة أوكرانيا وسيادتها الكاملة داخل حدودها المعترف بها دوليا".

وأضاف إن "إيطاليا تناشد جميع الأطراف العودة إلى طاولة المفاوضات بالصيغ المناسبة، إيمانا منها بأن المبادرات الأحادية الجانب تمنع تحقيق ظروف الاستقرار والأمن في المنطقة".

وأوضح أن بلاده "على اتصال دائم مع الشركاء الأوروبيين والأطلسيين لتنسيق الرد على إعلان رئيس الاتحاد الروسي".

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس (حيث تقع الجمهوريتان) منذ العام 2014.