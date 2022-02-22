العراق.. إحباط محاولة استهداف أرتال للدعم اللوجستي جنوب البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في المثنى 300 كم جنوبي بغداد.



وقالت خلية الإعلام، في بيان عبر فيس بوك اليوم: "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بمحافظة المثنى واثناء المسح الميداني المستمر من إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع".

وأشارت إلى أنه تم تفكيك واحدة بالموقع، وتفجير الأخرى تحت السيطرة من قبل خبراء مكافحة المتفجرات.