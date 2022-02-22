شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يرفضون تعديلات قانون "الضريبة على الدخل": غير عادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، الثلاثاء، رفض عدد من النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ووصف النائب فريدي البياضي عضو المصري الديمقراطي الاجتماعي، التعديلات التشريعية بأنها "غير عادلة"، لأنه قصر التخفيض على ما قبل 2013 فقط، قائلاً : إذا أرادت الحكومة ان تزيد حصيلة الضرائب وجب عليها تخفيض الضريبة على الجميع لتشجع عدد أكبر على التسجيل و دفع الضريبة، وبذلك ستزداد الحصيلة الكلية .

وقال "البياضي"، إنه إذا كانت الحكومة تتحدث عن تخفيض في الضريبة فقط للتصرفات قبل 2013 ، فهل كانت جائحة كورونا موجودة قبل 2013 ام انها مستمرة حتى يومنا هذا.

وأبدي "البياضي" تعجبه من المذكرة الإيضاحية التي أرفقتها الحكومة و التي جاء فيها أنه بسبب جائحة كورونا رأى المشرع تخفيف الأعباء على كاهل المواطن، قائلا : " هذا الكلام غير صحيح ، الحكومة مش بتحدّف امتيازات، لقد رأينا رفع أسعار وزيادة الرسوم على المواطن الغلبان، الحقيقة أن الحكومة تريد حصر عدد أكبر من العقارات".

واختتم البياضي موجهاً كلمته لوزير المالية، لو الرغبة في زيادة الحصيلة ، شوفوا الأرباح التجارية وراجعوا السياسة الضريبية و ارحموا المواطن الغلبان.

من جانبه قال النائب أحمد الشرقاوي، الذي رفض مشروع القانون، أن جميع التصرفات قبل 2013 انقضت بالتقادم، وما بعد ذلك لا ميزه تقدمها الحكومة لتشجيع الممول للتوجه تطوعاً لأدائها، مشيراً إلي أن الحل لزيادة الحصيلة الضريبية يتمثل في عمل رسوم مبالغ مقطوعة بعد 2013.

وأكد النائب حسام المندوة، أهمية وجود حافز بما يصب في صالح زيادة التحصيل، وذلك بتفتيت الشرائح لما قبل وبعد 2013، كذا رفض النائب عبد العليم داوود، مشروع القانون مشيراً إلي أن غياب الحوارات المجتمعية عن التشريعات الهامة، قائلاً : " من الجيد العمل علي زيادة موارد الدولة لكن ليست بالجباية، ومشكلتنا أننا نبتعد عن ثقافة الحوار المجتمعي في القوانين المهمة، وبتجي وتخلص والناس أصبحت في حالة خنقة من الحكومة".

كذلك أعلن النائب ضياء الدين داوود، رفضه للتعديلات التشريعية، مؤكداً أن لكن المشروعية الدستورية والقانونية قيد علي العقل والوجدان فالمسألة ليست "تستيف أوراق"، مشددا علي أهمية الحوافز والتسهيلات بما يصب في صالح التحصيل.

وطالب " داوود " الحكومة واللجنة البرلمانية المختصة بوضع تصور وقيد واحد وحوافز لكل التصرفات.

في المقابل أعرب النائب علي عبد الحميد عن موافقته علي مشروع القانون والذي يحل مشكلة قائمة لكثير من المواطنين قبل 2013 ويدعمه في ذلك تعديلات قانون الشهر العقاري الذي وافق عليه المجلس.