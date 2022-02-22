شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ نظيره السعودى بذكرى تأسيس المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشيوخ السعودي بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية مؤكداً انه يوم يذكرنا بمناسبة عظيمة تم فيها وضع اللبنة الأساسية للبناء والوحدة فى شبه الجزيرة العربية والتى ارتفع معها دوماً الاستقرار والازدهارفي كل مجال.

وأشار المستشار "عبدالرازق" الي أن هذه المناسبة تأتي اعتزازًا بالجذور الراسخة للمملكة العربية السعودية و تأكيداً على دورها الرائد في مساندة الامتين العربية والإسلامية و خدمة الإسلام والمسلمين.

وأشاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في تهنئته بعلاقات الأخوة التي تجمع بين الشعبين المصرى والسعودي مؤكداً انها علاقات تاريخية وراسخة وازداد رسوخها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي داعياً الله عز وجل أن يحفظ البلدين الشقيقين قيادة وشعباً من كل سوء.

كما بعث المستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ ببرقية مماثلة للسفير السعودي بالقاهرة اسامة بن أحمد نقلي داعيأ الله عز وجل لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز والشعب السعودي الشقيق بالخير والسداد.