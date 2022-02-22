شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: عدد أعضاء الجمعية العمومية للحزب 6770 عضوا يحق لهم التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور وجدى زين الدين عضو اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب، أن اللجنة على مسافة واحدة من جميع المرشحين الثلاثة، موضحا أن الوفد سيقدم نموذجا رائعا للديمقراطية والكل سيري ذلك.

أضاف زين الدين خلال مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، أنه فيما يخص الدكتور هانى سري الدين فهو لم يترشح حتي ينسحب، كما أنه لم يدخل حزب الوفد منذ 9 أشهر.

ولفت وجدي زين الدين، إلى أنه سيتم عقد لقاء موسع غدا الأربعاء مع المرشحين الثلاثة لبحث كل الضوابط الخاصة بسير العملية الانتخابية.

بدوره أكد عيد هيكل نائب رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات رئاسة الحزب، أن الدكتور هانى سري الدين لم يتقدم أصلا بأوراق ترشحه ومن ثم فهو لم ينسحب ولكن قرر عدم الترشح.

وذكر هيكل ، أن عدد أعضاء الجمعية العمومية المسموح لهم بالتصويت وصل الي 6770 عضوا، موضحا ان اللجنة ستمنح كل مرشح حقه، مضيفا أن يوم 11 مارس سيكون عيد للوفديين جميعا.

وأوضح كاظم فاضل عضو اللجنة المشرفة لانتخابات الوفد أنه فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالانتخابات فسيكون هناك اشراف قضائي وسنطلب من كل مرشح 20 وكيلا له يحضر فى التصويت وعمليات الفرز ومن ثم سيكون هناك 60 مراقب.

من جانبه أشار عباس حزين عضو اللجنة المشرفة على الوفد أن اللجنة ستكون على مسافة واحدة من كل المرشحين وسيكون هناك ضوابط واضحة لسير عملية الانتخابات.