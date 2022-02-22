شكرا لقرائتكم خبر عن قبول أوراق بهاء أبو شقة ويمامة وياسر قورة للترشح على رئاسة حزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل مؤتمر صحفي للجنة المشرفة علي انتخابات حزب الوفد، للإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين علي منصب رئيس الحزب.

وأعلنت اللجنة أنه تم قبول أوراق المرشحين الثلاثة، وهم المستشار بهاء أبو شقة والدكتور عبد السند يمامة والمهندس ياسر قورة.

وذكر عيد هيكل نائب رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات الوفد، أنه تم فتح باب الترشح في الموعد المحدد، كما أن اللجنة تلقت طعنا واحدا من حنان البدري وقد رأت اللجنة أن الطعن غير مؤيد بأية أدلة أو مستندات ومن ثم تم رفض الطعن.

وشارك في المؤتمر كل من الدكتور وجدى زين الدين وكاظم فاضل وعباس حزين وأيمن محمد أعضاء اللجنة المشرفة علي الانتخابات فيما غاب فؤاد بدراوى رئيس اللجنة بسبب ظروفه الصحية.