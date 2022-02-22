شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد" يعلن عن القائمة النهائية لمرشحى رئاسة الحزب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة المشرفة علي انتخابات حزب الوفد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الحزب الرئيسي بالدقي، للإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين علي مقعد رئيس الحزب في الانتخابات المقبلة.

ذكرت مصادر لـ"الخليج 365"، أنه لن يتم استبعاد أي مرشح من الثلاثة الذين تقدموا بأوراق ترشحهم وهم المستشار بهاء أبو شقة والدكتور عبد السند يمامة والمهندس ياسر قورة، معللة ذلك باستيفاء الثلاثة مرشحين، جميع الشروط والضوابط التي حددتها اللجنة.

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات يوم 11 مارس المقبل وفقا للجدول الزمني الذي أعلنه حزب الوفد.