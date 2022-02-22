تطوير نظم الرى وتغطية الترع بتكلفة 400 مليون جنيه أبرز إنجازات الاستدامة البيئية بالقطاع

القاهرة - سامية سيد - تعمل الحكومة علي تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والوزارات المختلفة للارتقاء بالمنظومة البيئية من منطلق تحقيق الاستدامة البيئية وتنمية الاقتصاد الأخضر، في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وفي هذا الصدد، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية ، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، وقد تم إعداد هذا الدليل بهدف توفير المعايير الإرشادية لدمج معايير التنميةالمستدامة في الخطط التنموية بما يعظم المردود التنموي ويحسن جودة حياة المواطنين.