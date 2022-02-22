وفاة شخص وإصابة 2 فى حادث سير بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعدما صدمته سيارة مجهولة أثناء عبوره طريق طلخا- المنصورة وأصيب 2 آخرين عقب انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها أثناء محاولتهم تفادي الاصطدام بالحادثة الأولى.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة طلخا، من إدارة شرطة النجدة بحدوث حادث تصادم سيارة ملاكي بأحد الأشخاص علي طريق طلخا - المنصورة ووجود متوفي وإصابة 2 آخرين عقب انقلاب سيارة أخرى حاولت تفادي الاصطدام بالحادثة الأولى.

انتقلت سيارات الإسعاف وضباط مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين مصرع " زياد احمد مسعد" 21 عاما،طالب بأحد معاهد الهندسة الخاصة، ومقيم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وأصيب قائد السيارة الثانية، "عمرو عبد الهادي يحيي ابوزيد "18 عاما،طالب،ومقيم بقرية ديسط مركز طلخا، مصاب بكدمات وكسور متنوعة، ونانسي أحمد طلعت" 18 عاما، طالبة،ومقيمة بمنطقة حي الجامعة بمدينة المنصورة،بكدمات وكسور متنوعة.

وقال أحد شهود الواقعة إنه أثناء عبور الطالب "زياد أحمد مسعد " للطريق صدمته سيارة مسرعة وأثناء مرور السيارة الثانية حاولت تفادي الاصطدام به فانقلبت علي جانب الطريق.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.