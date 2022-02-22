اللواء خالد فودة: طلاء جميع مباني شرم الشيخ باللون الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27، ورشة عمل أول بعثة تخطيطية للترتيبات اللوجستية والتنظيمية للمؤتمر والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري بحضور سكرتارية المؤتمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير أشرف إبراهيم، منسق عام الجزء اللوجستي والتنظيمي عن وزارة الخارجية، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، وممثلي كل من وزارات الاتصالات والصحة والطيران المدني بالإضافة إلى الشركة المنظمة للمؤتمر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال كلمتها، أن الورشة تهدف إلى وضع خطة عمل تنفيذية لتنظيم المؤتمر من خلال محاور رئيسية وهي: الاتصالات، والصحة، والإقامة، والنقل، والطيران المدني، والإعلام، بالإضافة إلى خطة الاستدامة للمؤتمر والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات الناتجة من أعمال المؤتمر بجانب استدامة الأنشطة بالمحافظة.

كما قدمت وزيرة البيئة عرضا لخارطة الطريق المقترحة من الجانب المصري والهيكل التنظيمي للمؤتمر تم خلاله شرح الهيكل المؤسسي من خلال رئاسة رئيس مجلس الوزراء للجنة العليا وعضوية أكثر من 8 وزارات و3 لجان، مشيرة إلى حرص واهتمام القيادة السياسية لاستضافة هذا الحدث العالمي.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة للخروج بخطة عمل مشتركة تلبي احتياجات المشاركين في المؤتمر، مؤكدة على اهتمام القيادة السياسية بالمتابعة للخروج بالمؤتمر بالصورة المشرفة لمصر والخروج بتوصيات متوازنة لكل من الدول المتقدمة والدول النامية.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أنه تم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية بشأن كل محور من محاور المؤتمر، مع أهمية إشراك القطاع الخاص والشباب والمرأة والمجتمع المدني، والاتفاق على مواعيد العمل قبل المؤتمر بمدة شهر نظرا لأهمية هذا المؤتمر في تنفيذ إجراءات مواجهة تغير المناخ.

من جانبه أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على أن محافظة جنوب سيناء وبالأخص مدينة شرم الشيخ على استعداد كامل لاستضافة مؤتمر المناخ بمعاونة أجهزة الدولة لما لشرم الشيخ من خبرة كبيرة في استضافة أكبر المؤتمرات العالمية مثل منتدى شباب العالم والكوميسا والتنوع البيولوجي والقمة العربية السادسة والعشرين ومؤتمر الشمول المالي والقمة العربية الأوروبية والمؤتمر الاقتصادي الدولي والاستثمار في أفريقيا والمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد وغيرها من الفعاليات العالمية مما شكل إطار عمل متكامل بين أجهزة المحافظة قادر على إنجاح أي مؤتمر.

وأضاف المحافظ: هناك خطة تطوير كبرى بالمدينة تشمل عمليات رصف ورفع كفاءة وتوسعة لكافة الشوارع فضلا عن طلاء كافة المباني باللون الأبيض لكونها مدينة السلام وإضافة المساحات الخضراء والتشجير وكافة أعمال التجميل وتفعيل العمل بالطاقة الشمسية عن طريق شركات متخصصة، كما وفرت المدينة موقعين لإنشاء محطات للشحن الكهربائي للحافلات التي ستعمل بالمؤتمر ويقدر عددها بـ 400 حافلة وإلزام كافة الفنادق الكبرى بتخصيص أماكن لشحن السيارات وتحويل كافة سيارات الأجرة للعمل بالكهرباء وتوفير زي مميز للسائقين.

وأشار المحافظ إلى أن شرم الشيخ بها 64 ألف غرفة فندقية قادرة على استضافة ضيوف المؤتمر، كما يجرى تطوير كافة المراكب السياحية لتوفير عنصر الترفية والرحلات البحرية للضيوف على هامش المؤتمر، بالإضافة للاستعدادات والتطوير الجاري بمطار شرم الشيخ الدولي الذي سيكون جاهزا لاستقبال أكثر من 10 ملايين زائر ابتداءً من أغسطس القادم بالإضافة للمستوى المتميز للمنظومة الأمنية واستخدامها لأكبر الوسائل التكنولوجية والمراقبة بالكاميرات لتوفير الأمن والأمان للضيوف.