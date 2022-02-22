بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون لتوفير الدعم والتمويل لصغار المقاولين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أمس الاثنين، بهدف تقديم الدعم والتمويل لصغار المقاولين من الأعضاء التابعين والعاملين تحت مظلة اتحاد مقاولي التشييد والبناء من ذوي الملاءة المالية، بحسب بيان من البنك اليوم الثلاثاء.

وحضر توقيع البروتوكول محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس محمد سامي رئيس مجلس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ومجموعة من قيادات البنك والاتحاد.

ووفقا للبيان، يهدف هذا البروتوكول إلى تلبية احتياجات هؤلاء المقاولين من خلال الاستفادة من الحلول والخدمات المالية التي يقدمها البنك وتتمثل في القروض والتسهيلات التي تدعم النشاط، بالإضافة إلى الحلول والخدمات غير المالية من خلال مبادرة رواد النيل المقدمة من البنك المركزي، بغرض تقديم كافة سبل الدعم لصغار المقاولين في شتى مجالات المقاولات.

وقال بنك مصر إنه يعد من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27% من كامل محفظة البنك الائتمانية في يونيو 2021 بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي.

وأضاف أن ذلك يأتي تزامناً مع توجيهات البنك المركزي وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.

وذكر البنك أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجيته الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما يملكه من خبرة في هذا المجال وانطلاقاً من دوره في تمويل هذه المشروعات من خلال توفير آليات تمويل تلبي كافة الاحتياجات التمويلية وأيضا حلول وخدمات غير مالية لكافة القطاعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.