"تعليم الجيزة": منع دخول أولياء الأمور المدرسة أثناء اليوم الدراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أصدر أشرف سلومة، وكيل مديرية التربية و التعليم والتعليم الفني بالجيزة، قرارا إداريا لضمان استقرار العملية التعليمية وتحقيق الانضباط المدرسي.

وشدد سلومة، في تصريحات له، على مديري المدارس التابعة لإدارتكم بعدم السماح بدخول أي ولي أمر إلى المنشأة التعليميـة "المدرسة" أثناء اليوم الدراسي.

وأكد وكيل وزارة التعليم بالجيزة، إنه على كل مدير مدرسة تحديد يوم واحد من كل أسبوع کموعد ثابت لمقابلة أولياء الأمور وذلك بعد انتهاء اليوم الدراسي لبحث طلباتهم أو النظر في أي شكوى تقدم بها ولي الأمر وذلك في وجود الأخصائي الاجتماعي للمدرسة.

وانطلق الفصل الدراسي الثاني بالمدارس، 19 نوفمبر الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي، تستمر فترة الدراسة بالفصل الدراسي الأول نحو ٩٧ يوما، يتخللها أيام الأجازات والعطلات الرسمية والمناسبات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت ٧/ ٥/ ٢٠٢٢.

كما تعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت ١١/ ٦/ ٢٠٢٢، وكذلك تعقد الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت ٢١/ ٥/ ٢٠٢٢ أما الامتحانات العملية يوم السبت ١١/ ٦/ ٢٠٢٢.

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