السجن المشدد 3 سنوات لزوجين عرضا طفلهما للبيع على فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم وزوجته بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة عرض طفله للبيع على "فيسبوك" مقابل 250 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق و محمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين بالاتجار في الطفل حال كونهما من أصوله، بأن تعاملا فيه بعرضه للبيع من خلال إحدى وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حساب أنشأته المتهمة الثانية مستغلين حداثة سنه بقصد التربح.

وأضاف قرار الإحالة قيام المتهمين بتعريض حياة الطفل للخطر بتخليهما عنه بالإضافة إلى قيام المتهمة الثانية بإنشاء واستخدام حساب علي الفيس بوك والماسنجر بقصد ارتكاب الجرائم.