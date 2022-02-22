بالصور- ضمن الموجة 19.. المنيا تزيل 33 حالة تعدٍ على أراضي الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

أزالت الوحدات المحلية داخل محافظة المنيا، 33 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات.

ووفقًا لبيان أصدرته محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، فإن الوحدة المحلية لمركز مطاي، أزالت 23 حاله تعدٍ بالبناء بدون ترخيص ، منها 11 حالة تعدٍ على الإصلاح الزراعي بقرية الكفور التابعة للوحدة المحلية لقرية أبوعزيز، و 12 حالة تعدٍ ائتمان زراعي بقريه الكفور بابو عزيز بإجمالي مساحه 6 أفدنة تقريبًا، كما جرى إزالة 10 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز ملوي، منها 6 حالات تعدٍ بالمهد بزمام قرية أبوقلتة و4 حالات تعديات على الشارع عبارة عن أسوار بقرية الروضة.

وأوضح "البيان"، أن الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أزالت حالة بناء في المهد بعزبة حنا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وأزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار حالتي تعدي، منهم حالة على أرض إصلاح زراعي بقرية شلقام، و حالة تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية بقرية بني علي.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 3 حالات تعدي على أرض إصلاح زراعي بنطاق قرية البرجاية، كما جرى إزالة سقف بالدور الرابع العلوي بحي جنوب المدينة.