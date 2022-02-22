القوات الأوكرانية تقصف بالمدفعية أراضي جمهورية لوغانسك

اسماعيل عبد الحي - أعلنت السلطات في جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الأحد، قيام القوات الأوكرانية بقصف أراضي الجمهورية على كامل خط التماس، في ظل توقعات بالاستعداد لتنفيذ هجوم.

وصرح المتحدث باسم شرطة جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد) إيفان فليبونينكو، للصحفيين بأن "الوضع على خط التماس تصاعد بشكل كبير خلال الساعات الماضية".

وتابع المتحدث: "كما توقعنا، بعد الاستعدادات التي قام بها العدو، نفذ عددا من الأعمال العدوانية ضد جمهورية لوغانسك الشعبية".

وأشار فيليبونينكو، إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت بالمدفعية أكثر من 20 منطقة سكنية، منذ صباح اليوم، في جمهورية لوغانسك الشعبية.