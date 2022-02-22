القيادة تهنئ رئيس جمهورية غويانا بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية غويانا، الرئيس محمد عرفان علي، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية غويانا، الرئيس محمد عرفان علي، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.