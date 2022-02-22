أمير قطر ونائبه يهنئان خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس

هنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، في برقية أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة يوم التأسيس.
كما هنأ نائب أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، و رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني في برقيتين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة يوم التأسيس.
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