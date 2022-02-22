أول دولة عربية تدعم اعتراف روسيا باستقلال “لوغانسك ودونيتسك”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 01:24 مساءً - منذ 38 دقيقة

قال فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين السوري أن بلاده تدعم قرار اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك..

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) عن المقداد قوله، خلال زيارة لروسيا، إن “ما يقوم به الغرب ضد روسيا حاليا مشابه لما قام به ضد سوريا خلال الحرب الإرهابية”.

واتهم المقداد الولايات المتحدة والغرب بمواصلة “دعم الإرهاب في سوريا”.

وبعد اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي، مساء الإثنين، اعترف بوتين باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

وحركت موسكو طوابير من العربات العسكرية التي تشمل دبابات في ضواحي دونيتسك، عاصمة إحدى المنطقتين الانفصاليتين شرقي أوكرانيا.

ووقعت روسيا مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين معاهدة صداقة وتعاون ومساعدة فور إعلان بوتين الاعتراف باستقلالهما عن أوكرانيا.

وتشمل بنود المعاهدة: الدفاع المشترك، وإجراءات مشتركة لحراسة حدود الجمهوريتين، وحق الاستخدام المتبادل للبنية التحتية العسكرية والقواعد العسكرية على أراضي بعضهما البعض على أن تستمر المعاهدة لـ10 سنوات قابلة للتجديد.

وفي 12 مايو/أيار 2014، أعلنت دونيتسك ولوغانسك استقلالهما بعدما صوت معظم سكان المقاطعتين اللتين تقعان في حوض دونباس الشرقي في استفتاء عام لصالح الانفصال عن أوكرانيا.