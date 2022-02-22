على خطى روسيا.. حزبٌ تركي يدعو بلاده الى الاعتراف بسيادة لوغانسك ودونيتسك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 01:24 مساءً - منذ ساعتين

دعا رئيس مجلس إدارة حزب الوطن التركي اليساري”دوجو بيرينجيك” سلطات بلاده الى ان تحذو حذو روسيا في الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لأن ذلك يتوافق مع مصالح أنقرة وأمنها.

وفي حديثة لوكالة “سبوتنيك” أشار الى أن “الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، يخدم مصالح وأمن تركيا”، واعتبر أن هذه الخطوة تعد “ضربة خطيرة لتوسع الناتو إلى الشرق، والتهديدات لتركيا”، موضحًا انه “يجب ألا تظل تركيا غير مبالية بهذه العملية. هذا الأمر له أهمية تاريخية. اعتراف تركيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، والذي سيمثل ضربة لخطط الولايات المتحدة في توسيع الناتو إلى الشرق، سيكون مناسبًا من وجهة نظر مصالح أنقرة وأمنها. وينطلق حزبنا من المصالح الاستراتيجية لتركيا”.

على خط مقابل، وصفت وزارة الخارجية التركية اعتراف روسيا بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بأنه خطوة غير مقبولة تنتهك اتفاقيات مينسك وسلامة أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا، أمس الاثنين، كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، كما وقع بوتين مرسومي الاعتراف بسيادة الجمهوريتين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ليأتي بعدها أمر الرئيس الروسي للقوات المسلحة الروسية بحفظ السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعترف بهما من قبل روسيا.