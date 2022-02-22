دولة القانون: جلسة مجلس النواب لن تتحقق الا بهذا الشيء

بغداد - ياسين صفوان - حدد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء، شروط عقد اي جلسة لمجلس النواب تخص خطوات تشكيل الحكومة والاستحقاقات السياسية.

وقال الحمامي في حديث للسومرية نيوز، إن "الإطار التنسيقي يسعى بكل قوة للوصول الى تفاهمات تصب بالمصلحة العليا للبلد والخروج برؤية موحدة بين جميع الكتل السياسية التي تلتقي بالرؤى المشتركة مع الاطار التنسيقي حول الملفات والمواضيع المهمة".

وأضاف الحمامي، ان "عقد اي جلسة لمجلس النواب بشأن خطوات تشكيل الحكومة والاستحقاقات السياسية، لن تتحقق الا من خلال الاتفاق والتفاهم بين الكتل السياسية حول الشخصيات التي تنسجم مع المصلحة الوطنية وتطلعات الشعب العراقي".

من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلسة، يوم غد الأربعاء، لغرض حسم دعوى الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة مجلس النواب.