شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الأزمة مستمرة.. برلمان لوجانسك يعتمد معاهدة الصداقة والتعاون مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفادت وسائل إعلام روسية، أن برلمان جمهورية لوجانسك يصدق على معاهدة الصداقة والتعاون المتبادل مع روسيا.

يأتي هذا على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، وقرار الرئيس بوتن بدخول وحدات من الجيش الأحمر إلى المنطقة.

من ناحية أخرى، قررت الولايات المتحدة، اليوم، فرض عقوبات على المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، بعدما اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلالهما.

فيما اتهم المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، واتهم الولايات المتحدة والغرب بتدمير اتفاق مينسك، مؤكدًا أن موسكو لا تزال منفتحة على الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

كما تهاوت أسهم البورصات العالمية اليوم، وذلك نتيجة تطور الأحداث على الساحة الدولية وإعلان روسيا دخول إقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا.

وصباًحا عقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعا طارئا لبحث الوضع الراهن والأزمة الدولية، لتعلن من خلاله أمريكا أنها تعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا بعد قرارها الأخير تجاه الأزمة مع اوكرانيا.