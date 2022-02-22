شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أمريكا تعتزم إعلان عقوبات قاسية ضد روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تعتزم اليوم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا بعد اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وكشفت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أن بلادها تعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا بعد قرارها الأخير تجاه الأزمة مع اوكرانيا.

وأكدت خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، فرض عقوبات على روسيا بسبب الانتهاك الواضح للقانون الدولي ولسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، لافتة إلى أن أمريكا حلفائها سيتحدون لعودة روسيا إلى التراجع والجلوي على طاولة المفاوضات.

يأتي هذا بعد قرار الولايات المتحدة، فرض عقوبات على المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، بعدما اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلالهما.