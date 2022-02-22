شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 60 بانفجار منجم ذهب في هذه الدولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

قتل 60 شخصا على الأقل وأصيب 55 آخرون بجروح في جنوب غرب بوركينا فاسو، الإثنين، في انفجار وقع في مخزن للديناميت قرب منجم غير شرعي لاستخراج الذهب.

وقال مسؤول محلي، إن سبب الانفجار الذي وقع في إقليم بوني غير معروف بعد.

من جهته، قال مصدر طبي إنّ حصيلة الكارثة هي 60 قتيلاً و55 جريحاً، بينهم نساء وأطفال. موضحا أن الحصيلة مرشّحة للارتفاع لأن عددا من الجرحى إصاباتهم خطرة.

فيما أدلى أحد سكان منطقة غومغوبيرو بشهادته أن “الضحايا قتلوا من جراء انفجار عرضي نجم عن حريق في منطقة تخزين أصابع الديناميت المهرّبة” والتي كانت “تباع في الموقع”.

وتحدّث عن “مشاهد مروّعة”، وقال إن الانفجار أدى إلى اقتلاع أشجار وتفحّم أخرى وخلّف “حفرة كبيرة” في الموقع.

ويوجد في بوركينا فاسو مناجم ذهب كبرى تديرها شركات عالمية كما توجد مواقع تنقيب غير مرخصة.

ومن الشائع أن يعمل الأطفال في تلك المناجم غير المرخصة التي تقع فيها حوادث بشكل مستمر.