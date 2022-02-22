أميركا ستشغل أسطول قوامه 100 سفينة مسيرة العام المقبل

حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية (أ ف ب).

قال قائد الأسطول الأميركي الخامس اليوم الإثنين إن البحرية الأميركية وشركاءها الأمنيين سيقومون بدوريات حراسة في مياه الشرق الأوسط باستخدام 100 سفينة مسيرة العام المقبل لتعزيز قوة الردع في مواجهة هجمات، مثل التي قد تشنها إيران.

وللمنطقة أهمية بالغة لحركة التجارة العالمية، وخاصة لإمدادات النفط التي تتدفق من الخليج عبر مضيق هرمز.

وفي العام الماضي، أنشأ الأسطول الأميركية فرقة عمل جديدة لدمج الأنظمة المسيرة والذكاء الاصطناعي في العمليات البحرية لأسطولها الخامس المتمركز في البحرين.

وقال نائب الأميرال براد كوبر في معرض دفاعي في أبو ظبي كشف فيه عن خطط الأسطول المشترك «نحن على أعتاب ثورة تكنولوجية لا وجود للبشر فيها».

وأضاف «بحلول صيف العام المقبل، ستكون 100 سفينة متطورة غير مأهولة تقوم بدوريات في المياه في أنحاء هذه المنطقة».