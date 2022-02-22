شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جونسون يؤكد أن روسيا "عازمة على غزو كامل" لأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت محررة سياسية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال في اجتماع طارئ للأمن القومي اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدو أنه "عازم على غزو كامل" لأوكرانيا.



وأضافت لورا كوينزبرغ، أن أول "وابل من العقوبات الاقتصادية" سيبدأ في مجلس العموم حوالي الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

كان جونسون يترأس اجتماع لجنة الأمن القومي في وقت مبكر من اليوم.

وقال جونسون، إن بريطانيا ستفرض حزمة عقوبات محدودة على روسيا بعد اعترافها باستقلال دونيتسك ولوغانسك، مشيراً إلى أن خطوة بوتين تعد انتهاكاً لسيادة أوكرانيا وخرقاً للقانون الدولي.