الرئيس السيسي يتوجه إلى الكويت في زيارة رسمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

توجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إلى الكويت في زيارة رسمية تتناول "تعزيز العلاقات الثنائية".



ووفق بيان للرئاسة المصرية فإن "زيارة السيسي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة".

وأوضحت أنه "من المقرر أن يبحث مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصةً على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

وتشهد القمة المصرية الكويتية "التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي".