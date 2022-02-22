كم تبلغ إصابات فيروس كورونا في العالم ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت إصابات فيروس كورونا في العالم إلى 426,525 مليون نسمة، وبلغ عدد الوفيات 5,910 ملايين شخص، وفقا لموقع وورلد ميتر للإحصائيات.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

سجلت وزارة الصحة المصرية 2003 إصابات جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة، الإثنين، مقارنة مع 2009 إصابات و58 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 471460 من ضمنهم 402121 حالة تم شفاؤها، و23806 حالة وفاة".

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 13405 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 42.851.929 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، الثلاثاء، بأنه تم تسجيل 235 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 512.344 حالة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 42.158.510 حالات.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 13 مليونا و762895 بعد تسجيل 125902 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 121603 بعد تسجيل 306 وفيات جديدة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، تسجيل 138 إصابة جديدة بكوفيد-19، الإثنين، نزولا من 144 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 59 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 71 قبل يوم. وسجلت الصين 46 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 38 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الإثنين 107989 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.