الشيخ محمد بن زايد يهنئ الملك سلمان بمناسبة "يوم التأسيس"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة يوم التأسيس.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة "يوم التأسيس".

وأضاف: "تاريخ عريق ومشرف، وقادة عظام صنعوا نهضة بلادهم جيلاً بعد جيل..أدعو الله أن يديم على المملكة ازدهارها ورفعتها، ويحفظها بالأمن والأمان".

وتحل، اليوم الثلاثاء ذكرى يوم التأسيس السعودي، الذي تحتفل به المملكة للمرة الأولى.

ذكرى تعود إلى 3 قرون مضت إلا أن إحياءها، استبقته محطات مهمة، كانت شاهدة على العلاقات الأخوية التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين السعودية ودولة الإمارات.

وتحتفل السعودية هذا العام للمرة الأولى بيوم التأسيس، بعد صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز 27 يناير الماضي بأن يكون يوم (22 فبراير/شباط) من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس) ويصبح إجازة رسمية.

ويوافق هذا اليوم ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل نحو 3 قرون، مع تولي الإمام محمد بن سعود حكم الدرعية (العاصمة الأولى للدولة وتبعد عن مركز الرياض العاصمة حاليا 20 كيلومترًا ) منتصف عام 1139هـ (1727م).

وحظيت الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى باهتمام كبير من العاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وتجسد هذا الاهتمام في العديد من المحطات، التي كانت دولة الإمارات داعمة لبعضها وشاهدة على محطات أخرى، لتبرز تلك المحطات خلال الاحتفاء المملكة بتلك الذكرى التاريخية الهامة، العلاقات الأخوية التي تربط السعودية ودولة الإمارات.