شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بولندا تؤكد ان اعتراف روسيا بالإقليمين الانفصاليين يعد رفضا للحوار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

اعتبر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أن قرار روسيا بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين ذاتياً شرقي أوكرانيا يمثل "رفضاً للحوار" و "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".



وكتب مورافيتسكي عبر موقع تويتر مساء يوم الإثنين: "إنه تصرف عدواني ضد أوكرانيا لابد أن تتم مقابلته برد قاطع وعقوبات فورية"، وأضاف: "إنها اللغة الوحيدة التي يفهمها بوتين".

كما دعا مورافيتسكي في تغريدته أيضا لعقد قمة طارئة لقادة الاتحاد الأوروبي.