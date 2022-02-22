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بولندا تؤكد ان اعتراف روسيا بالإقليمين الانفصاليين يعد رفضا للحوار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

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اعتبر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أن قرار روسيا بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين ذاتياً شرقي أوكرانيا يمثل "رفضاً للحوار" و "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

 

وكتب مورافيتسكي عبر موقع تويتر مساء يوم الإثنين: "إنه تصرف عدواني ضد أوكرانيا لابد أن تتم مقابلته برد قاطع وعقوبات فورية"، وأضاف: "إنها اللغة الوحيدة التي يفهمها بوتين".

 

كما دعا مورافيتسكي في تغريدته أيضا لعقد قمة طارئة لقادة الاتحاد الأوروبي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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