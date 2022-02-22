شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبحث أزمة أوكرانيا.. رئيس كوريا الجنوبية يعقد اجتماعاً أمنياً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

من المقرر أن يعقد الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن اجتماعا لمجلس الأمن القومي في بلاده اليوم الثلاثاء لبحث الأزمة في أوكرانيا.



ومن المتوقع أن يناقش مون خلال الاجتماع التدابير الرامية إلى حماية مواطني كوريا الجنوبية وتقليل الأضرار التي قد تلحق بالشركات الكورية الجنوبية في أوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

وحتى يوم السبت الماضي، كان لا يزال هناك 68 مواطناً كورياً جنوبياً في أوكرانيا، وتبحث وزارة الخارجية في سول خططاً للإجلاء في حالة الطوارئ.

ومن المتوقع أيضاً أن يناقش مون مواجهة الحكومة للشكوك المتزايدة في الاقتصاد المحلي والأسواق المالية وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب وغيرها من الأسعار.