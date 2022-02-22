بالصور.. 3 آلاف سائح يشاهدون تعامد الشمس على معبد رمسيس الثاني بأبو سمبل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

بحضور ٣ آلاف سائح وزائر من مختلف أنحاء العالم شهدت مدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بجانب عدد من سفراء دول العالم المختلفة والدبلوماسيين.

واخترقت أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة ٦٠ مترا حتى قدس الأقداس وذلك في تمام الساعة 6,18 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء، واستمرت لمدة 20 دقيقة.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن وزارة السياحة والآثار ومحافظة أسوان حرصا على متابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، مع التشديد على التباعد من خلال وضع شاشة عرض بلازما عملاقة بصحن المعبد لاتاحة مشاهدة لحظة حدوث الظاهرة لأكبر عدد ممكن.

لافتا إلى توفير بوابات ومعدات التعقيم بمسارات الدخول والخروج، بجانب المستلزمات الطبية والمطهرات ، بالإضافة إلى إلزام المشاركين في ظاهرة التعامد بارتداء الكمامات لتلافي حدوث أي أضرار لهم.

وأشار أشرف عطية بأنه كانت هناك استعدادات مسبقة للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس هذا العام بمدينة أبو سمبل حيث قامت وزارة الثقافة بتنظيم فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الثقافة والفنون، بمشاركة 18 فرقة للفنون الشعبية مصرية ودولية.

وأضاف عبد المنعم سعيد مدير عام أثار أسوان والنوبة أن ظاهرة تعامد الشمس ظاهرة فريدة من نوعها حيث يبلغ عمرها ٣٣ قرنًا من الزمان والتي جسدت التقدم العلمي الذي توصل له القدماء المصريين ، خاصة في علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمباني العريقة التي شيدوها في كل مكان، وهذه الظاهرة تتم مرتين خلال العام إحداهما يوم ٢٢ أكتوبر، و يوم ٢٢ فبراير إحتفالا، و تحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور ) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس.