سي إن إن تكشف ملامح ردود فعل المسؤولين الأمريكيين ضد روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن جزء من الرد الأمريكي المتوقع اليوم الثلاثاء قد يتضمن قرارا بشأن الاجتماع المرتقب بين بلينكن ولافروف في جنيف.

وأضاف مسؤولون في إدارة بايدن -وفقًا لـ سي إن إن- إنهم سيراقبون عن كثب أفعال روسيا ويجهزون ردًا مهما اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤولين بالخارجية الأمريكية -وفقًا لـ سي إن إن- إن بلينكن لم يلغ حتى مساء الاثنين اجتماعه المقرر الخميس المقبل مع نظيره الروسي.

وأفاد البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستفرض -اليوم الثلاثاء- عقوبات جديدة على روسيا.

وأضاف متحدث باسم البيت الأبيض إن العقوبات ستأتي ردًا على قرار روسيا الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا وإرسال قوات "لحفظ السلام" إلى هناك.

وأكمل متحدث البيت الأبيض بالقول: ""نعتزم الإعلان اليوم الثلاثاء عن عقوبات جديدة على روسيا ردًا على قرارات وأفعال موسكو اليوم.. ننسق مع الحلفاء والشركاء بشأن ذلك الإعلان".