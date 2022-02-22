وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: الساعات القادمة قد تشهد نزاعًا واسع النطاق بأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة بمجلس الأمن إن الساعات القادمة قد تشهد نزاعا واسع النطاق بأوكرانيا ويجب أن نتجنب ذلك بأي ثمن، وتابعت: "قلقون للغاية بشأن الآثار المحتملة للتطورات الأخيرة على المفاوضات الحالية".

وأضافت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أن قرار روسيا مؤسف ويمكن أن تكون له تبعات إقليمية ودولية، وتابعت بالقول: "يساورنا القلق من تصاعد القصف على خط التماس شرقي أوكرانيا ما أدى لسقوط ضحايا".

وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة لبحث الوضع في أوكرانيا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

ودعا الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع طارئ للبحث في القرار الروسي الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، كما أفاد دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس".

ومن بين الدول التي أطلقت الدعوة استنادا إلى رسالة بعثت بها أوكرانيا للأمم المتحدة، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا وألبانيا، وفقا لوكالة فرانس برس.