"لسنا في فبراير 2014 وسندافع عن أنفسنا".. ماذا قال مندوب أوكرانيا بمجلس الأمن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

قال المندوب الأوكراني بمجلس الأمن إن الجميع يرغب في عقد اجتماع لبحث الأزمة ولكن روسيا هي التي تملي الشروط.

وأضاف المندوب الأوكراني بمجلس الأمن إنه لم يطلع بعد على لائحة العقوبات التي أعلنت واشنطن ولندن عن تحضيرها، وقال: "نتوقع من المجتمع المتحضر في العالم الوقوف في وجه الخطوة الروسية.. ما قامت به روسيا تجاه أوكرانيا هو ما طبقته تجاه جورجيا بنفس الأسلوب ودون ابتكار.. نطالب روسيا بإلغاء قرارها الاعتراف بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك والعودة للمفاوضات.. هذا القرار يهدد السلم العالمي.

وتابع مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن بالقول: "لأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس بشكل فردي وجماعي ونحن لسنا في شهر فبراير 2014.. روسيا احتلت أجزاء من أراضي جورجيا سنة 2008 وجزءا من أوكرانيا 2014.

وأوضح مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن إن بلاده طالبت بهذا الاجتماع الطارئ للفت الانتباه إلى القرار غير المشروع للرئيس الروسي.

وأشار إلى أن حدود أوكرانيا "غير قابلة للتغيير" رغم ما أقدمت عليه روسيا.

وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة لبحث الوضع في أوكرانيا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

ودعا الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع طارئ للبحث في القرار الروسي الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، كما أفاد دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس".

ومن بين الدول التي أطلقت الدعوة استنادا إلى رسالة بعثت بها أوكرانيا للأمم المتحدة، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا وألبانيا، وفقا لوكالة فرانس برس.