شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تطور الموقف.. أمريكا تنقل دبلوماسييها في أوكرانيا إلى هذه الدولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

عقب اعتراف روسيا بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، قررت الولايات المتحدة نقل جميع دبلوماسييها المتبقين في أوكرانيا إلى بولندا لدواع أمنية.

وكشف وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أنه لأسباب أمنية، سيقضي موظفو وزارة الخارجية الموجودون حاليا في لفوف هذه الليلة في بولندا عقب القرار الروسي بضم الجمهوريتين الواقعتين شرق أوكرانيا.

جاء القرار الأمريكي بعد أسبوع على نقل السفارة الأمريكية من كييف إلى مدينة لفوف، الواقعة في أقصى غرب أوكرانيا، جراء تصاعد التوتر في المنطقة.

وعلى خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014، أعلنت روسيا أمس رسميًا أنها وقعت على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي فجر اليوم، أكدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعترافه باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مزق اتفاقيات مينسك.