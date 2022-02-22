عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بوتين يأمر بعملية لحفظ السلام في دونيتسك ولوهانسك

الثلاثاء 22 فبراير 2022

الخليج 365

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، ببدء عملية لحفظ السلام في دونيتسك ولوهانسك، بعد الاعتراف باستقلالهما عن أوكرانيا.



ووقع الرئيس الروسي، الإثنين، مرسوما يعترف باستقلال جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.

وفي عام ٢٠١٤، أعلن انفصاليون مؤيدون لروسيا، انفصال الجمهورتين بعد سيطرتهم على ثلث مساحة المنطقتين فقط، فيما تسيطر القوات الأوكرانية حتى الآن على باقي مساحة المنطقتين.

ولم يخرج بوتين من القاعدة التي خصصت للإعلان عن قرار الاعتراف بمنطقتي لوهانسك ودونيتسك حتى توالت ردود الأفعال الدولية على اعتراف روسيا باستقلالهما عن أوكرانيا.

وقال بوتين إن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي يشكل تهديدًا على أمن روسيا، ودستور كييف لا يسمح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها.

واعتبر بوتين أن مراكز تدريب حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا تصل إلى حد القواعد العسكرية للحلف، مؤكدا أن الناتو وعد روسيا بعدم التوسع شرقًا لكنه في الوقت نفسه يسعى لضم أوكرانيا عكس ما وعد به.

الرئيس الروسي أعاد التأكيد على ذكره خلال اجتماع على الهواء مع مجلس الأمن القومي الروسي في العاصمة موسكو، بأن مسألة استقلال منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك" مرتبطة بالقضايا الدولية المتعلقة بأوكرانيا.