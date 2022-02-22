عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مندوب روسيا بمجلس الأمن: لن نسمح بإراقة الدماء في لوهانسك ودونيتسك

الثلاثاء 22 فبراير 2022

الخليج 365

قال فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، إن بلاده لن تسمح بإراقة الدماء في لوهانسك ودونيتسك.



وأوضح نيبينزيا خلال الجلسة الطارئة حول التطورات في شرق أوكرانيا، أن دونيتسك ولوهانسك أعلنتا استقلالتهما من أوكرانيا في 2014 لكننا اعترفنا بهما اليوم فقط.

وأكد أن أوكرانيا كانت تسعى لتدمير اتفاق مينسك وواصلت قصف المدنيين، وأن كييف رفضت الحوار مع ممثلي لوهانسك ودونيتسك.

وكشف مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، عن بلاده منفتحة على الدبلوماسية وترغب في التوصل إلى حل دبلوماسي.

وأشار إلى أن الوضع في شرق أوكرانيا تفاقم وشهدنا في الأسبوع الماضي قصفًا للمناطق السكنية ومحاولات لتدمير البنية التحتية في لوهانسك ودونيتسك.