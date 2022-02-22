عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مندوب أوكرانيا لدى مجلس الأمن: نرغب في السلام وضمان أمننا من أي عدوان

الثلاثاء 22 فبراير 2022

الخليج 365

قال سيرغي كيسليتسيا مندوب أوكرانيا لدى مجلس الأمن، إن بلاده ترغب في السلام وضمان أمنها من أي عدوان محتمل.



وأوضح سيرغي كيسليتسيا خلال الجلسة الطارئة حول التطورات في شرق أوكرانيا، أن روسيا احتلت أجزاء من أراضي جورجيا في 2008 وجزء من أوكرانيا عام 2014.

وشدد على أن الإجراءات الروسية الأخيرة تنتهك سيادة بلادنا وموسكو تتحمل مسؤولية تداعيات هذه التدابير، معتبرا قرارات روسيا تعد انسحابًا أحادًيا من جانبها من اتفاقات مينسك.

ولفت إلى التزام بلاده بتسوية سلمية وسياسية ولا نرغب في أي استفزازات، مؤكدا في الوقت نفسه حق كييف في الدفاع عن نفسنا أحاديًا وجماعيًا.

وقال إن روسيا أمامها خيار التخلي عن سياسة التهديد واستخدام القوة والانخراط في المسار الدبلوماسي، مطالبا موسكو بإلغاء قرارها الاعتراف بمنطقتي لوهانسك ودونيتسك والعودة للمفاوضات.